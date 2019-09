Georgia: partito di governo, ministro Interno Gakharia candidato alla carica di premier

- Il Sogno georgiano, attuale partito di governo nel paese caucasico, ha candidato il ministro dell’Interno, Giorgi Gakharia, alla carica di primo ministro. Lo ha annunciato il leader della formazione, Bidzina Ivanishvili, durante un incontro organizzato oggi presso la sede del partito a Tbilisi. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Interpressnews”, la candidatura dell’attuale ministro dell’Interno è stata concordata durante le consultazioni tra il Consiglio politico del partito e la maggioranza parlamentare che si sono svolte stamattina. “Le dimissioni del primo ministro Mamuka Bakhtadze sono state volontarie, e noi, pur esprimendo infinita gratitudine per il suo operato, non possiamo far altro che lasciarlo andare. Per questo, vorrei ringraziarlo ufficialmente per il lavoro svolto come ministro delle Finanze e poi come primo ministro”, ha detto Ivanishvili. A seguito della candidatura di Gakharia alla carica di capo di governo, i vertici del Sogno georgiano hanno annunciato di aver proposto Vakhtang Gomelauri e Irakli Gharibashvili alla guida rispettivamente del ministero dell’Interno e della Difesa. (Res)