Russia-Ucraina: posticipata ancora data scambio prigionieri

- Lo scambio di prigionieri fra Russia e Ucraina non verrà effettuato nella giornata di oggi. Lo ha affermato oggi Valentin Rybin, legale di alcuni detenuti ucraini, all’agenzia di stampa “Sputnik”. La data per il tanto atteso scambio non è ancora stata stabilita, ha spiegato Rybin, escludendo l’eventualità che il tutto si svolga martedì. A mancare, nello specifico, sarebbe il decreto di grazia che deve emettere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, fondamentale per effettuare lo scambio. Secondo fonti del quotidiano russo "Kommersant", nel quadro dei negoziati potrebbe essere impiegato un modello diverso rispetto a quelli precedenti in uso. I prigionieri già condannati verrebbero graziati tramite decreti presidenziali e quelli sotto inchiesta verrebbero trasferiti nei rispettivi paesi dove proseguiranno i processi penali di comune accordo. Allo stesso modo verranno trattati i condannati in contumacia. (segue) (Rum)