Russia-Ucraina: posticipata ancora data scambio prigionieri (2)

- La fonte di "Kommersant" ritiene che i problemi dell'accordo iniziale siano sorti perché le parti non sono state in grado di concordare i motivi legali per il rilascio e il trasferimento reciproco dei prigionieri. I negoziati sullo scambio di detenuti e prigionieri tra i due paesi sono iniziati dopo la prima conversazione telefonica tra i presidenti Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, che si è svolta a metà luglio. Alla fine di agosto, circa 30 cittadini ucraini sono stati radunati nel centro di detenzione preventiva Lefortovo di Mosca. (Rum)