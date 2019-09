Mafia: Musumeci ricorda Dalla Chiesa, esempio di fedeltà allo Stato

- “L'anniversario dell'uccisione del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa deve essere l’occasione per sottolineare l’esempio di fedeltà ai valori di difesa della legalità e dello Stato di diritto lasciatoci in eredità dal generale". Lo ha dichiarato, in una nota, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in occasione del 37ma ricorrenza della strage in cui persero la vita l'alto ufficiale dei carabinieri, la moglie Emanuela e l'agente di scorta Domenico Russo. "Il suo impegno e la sua competenza - ha proseguito Musumeci - hanno consentito di affinare metodi e strumenti nella lotta alla mafia e di aprire la strada ai successi delle Forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata". Nella cerimonia di commemorazione, che si terrà in mattinata, a rappresentare il governo regionale sarà l'assessore all'Economia Gaetano Armao.(Ren)