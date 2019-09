Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel LazioCOMUNEL'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia interviene alla conferenza stampa di presentazione del "Longines Global Champions Tour"Stadio dei Marmi, Roma(ore 11:30)VARIEProve nazionali di ammissione ai corsi ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria. Inizio alle ore 11.00 su tutto il territorio nazionale e avrà la durata di 100 minuti.Università La Sapienza, edificio di Igiene - Piazzale Aldo Moro 5, Roma(dalle ore 8:15)(Rer)