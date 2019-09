Trasporti Roma: sassi contro bus ad Acilia, donna accusa malore per lo spavento

- Ancora una sassaiola contro un bus della linea Atac. E’ accaduto ieri sera, intorno alle 20 ad Acilia. L’autista della linea 03 che viaggiava su via di Saponara, all’altezza del civico 160, stava per riprendere la marcia dopo la fermata quando il vetro della porta d’ingresso anteriore destra si è infranto, colpito da un sasso lanciato da due giovani che poi si sono dati alla fuga. Spavento per i passeggeri e in particolare per una donna che a causa del forte stato di agitazione ha avuto un malore ed ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Acilia che adesso indagano per rintracciare i due autori della sassaiola.(Rer)