Governo: Blog delle stelle, per M5s mandato dura cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Movimento cinque stelle è post ideologico, basa l'azione politica sui temi e non sulle persone o sulle poltrone. Siamo disponibili a impegnarci, al fianco del presidente Conte, per mantenere le nostre promesse e tutelare gli interessi dei cittadini, a condizione che gli interlocutori, con cui necessariamente occorre dialogare per portare avanti un programma per il paese, tengano fede agli impegni assunti dinanzi agli italiani, prima ancora che al M5s”. E’ quanto si legge sul Blog delle stelle. (segue) (Rer)