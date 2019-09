Brexit: ministro britannico Barclay a "la Repubblica", Bruxelles sappia che non ci fermiamo

- Parole come quelle di Michel Barnier accelerano sensibilmente la corsa e le preparazioni per il No Deal, cioè l'uscita potenzialmente rovinosa di Londra dall'Ue senza accordo. "Abbiamo lanciato 300 programmi statali per prepararci e siamo quasi pronti, se l'Ue non ci verrà incontro su un nuovo accordo che noi vogliamo fortemente". Il giorno dopo il severo editoriale del caponegoziatore Ue per la Brexit Barnier sul "Sunday Telegraph", Stephen Barclay, il ministro della Brexit, accoglie "la Repubblica" e altre testate straniere in una sala sotterranea di Downing Street. È l'occasione per rispondere, duramente, all'articolo apparso il giorno prima sul quotidiano inglese, in cui Barnier ribadisce le richieste dell'Unione Europea per un nuovo patto sulla Brexit, già nero su bianco nell'accordo firmato dall'allora premier Theresa May e dall'Ue tutta. Peccato che questo "trattato" non sia mai stato approvato dal Parlamento britannico e così il nuovo premier Boris Johnson, per ammansire la furia degli euroscettici del suo partito conservatore, chiede di sradicare dal testo il "backstop", ossia la controversa clausola imposta dall'Ue per preservare la pace del confine irlandese, con l'Irlanda del Nord (o addirittura tutto il Regno Unito) agganciata all'unione doganale Ue potenzialmente per sempre fino a quando non si troverà un'altra soluzione. (segue) (Res)