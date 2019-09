Brexit: ministro britannico Barclay a "la Repubblica", Bruxelles sappia che non ci fermiamo (2)

- Una bestemmia per i brexiters. Nell'articolo, Barnier è irremovibile su quelli che lui e l'Ue considerano pilastri essenziali di qualsiasi accordo con Johnson: il "backstop è insormontabile e che le soluzioni alternative proposte da Londra sono inapplicabili". Ribatte Barclay, classica camicia bianca e cravatta scura: "Il backstop deve essere rimosso, punto, lui che pure aveva sempre votato a favore dell'accordo May sulla Brexit. Altri tempi. E stato rifiutato tre volte dalla Camera dei Comuni", insiste, "l'unica strada alternativa è un accordo senza backstop e noi vogliamo fortemente questo accordo, per poi iniziare subito le trattative per un trattato di libero scambio con l'Ue. Ma - avverte Barclay - allo stesso tempo ci stiamo impegnando per essere pronti a uscire il 31 ottobre con il No Deal. Bisogna onorare il referendum del 2016 e la democrazia". (segue) (Res)