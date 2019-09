Brexit: ministro britannico Barclay a "la Repubblica", Bruxelles sappia che non ci fermiamo (3)

- Ma quali sono le alternative al backstop del confine irlandese? Sempre le stesse: soluzioni tecnologiche (al momento insufficienti) o checkpoint lontani dalla frontiera (altra soluzione complicata). "Le autorità europee come Barnier sono rimaste sulla stessa posizione del passato" aggiunge irritato Barclay, "e spesso neanche ci ascoltano quando portiamo soluzioni alternative e flessibili". Il ministro della Brexit pare in un mondo un po' tutto suo, così come il governo Johnson. Al di là delle vaghe alternative al backstop, sostiene che "vari leader europei", cioè Macron e Merkel, "al contrario di Barnier hanno mostrato interesse nelle nostre proposte". All'obiezione che da Parigi e Berlino non sono mai arrivate vere aperture, Barclay risponde che invece "non vedono l'ora di vedere i dettagli delle nostre idee. I negoziati continuano senza sosta. Vedremo se questo approccio assolutista dell'Ue rimarrà immutato". (segue) (Res)