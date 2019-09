Brexit: ministro britannico Barclay a "la Repubblica", Bruxelles sappia che non ci fermiamo (4)

- Barnier ha aggiunto che, anche in uno scenario di No Deal, Londra dovrà pagare gli oltre 30 miliardi pattuiti per il "divorzio". Johnson ha già fatto capire che in quel caso non pagherà una sterlina. Insomma, Londra e l'Europa rimangono su posizioni opposte, in un "blame game", in cui ognuno scarica la colpa all'altro, con la deadline del 31 ottobre, oltre la quale c'è il No Deal, sempre più vicina. E adesso incombono anche nuove elezioni. Fonti di Downing Street sostengono che, in caso di apertura europea sul confine irlandese, Johnson sarebbe disposto a sacrificare addirittura i brexiter estremisti del suo partito, cui non basta nemmeno rimuovere il backstop, visto che la tanto agognata uscita dall'Ue è oramai dietro l'angolo: ci sarebbero decine di laburisti euroscettici pronti a sostituirli. Ma l'Ue concederà a Johnson in un mese quello che non ha concesso in due anni e mezzo a May, che qualche rancoroso da queste parti ricorda come "terribilmente umiliata da Bruxelles"? (Res)