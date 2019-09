Germania: elezioni Sassonia, Meuthen (AfD) a "la Repubblica", noi ascoltiamo la gente e conquisteremo l'Ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jorg Meuthen è il numero uno dell'Afd e al congresso di novembre ha già detto che si ricandiderà per la presidenza. In una intervista esclusiva con "la Repubblica", l'ex Spitzenkandidat dell'ultradestra alle Europee analizza il trionfo del suo partito in Brandeburgo e Sassonia e spiega perché Matteo Salvini non ha perso. L'AfD si è consolidato come Volkspartei, partito di massa. "Sì, è anche la mia lettura del risultato. È la seconda volta che partecipiamo a un'elezione in quelle regioni: in Sassonia abbiamo triplicato il risultato, in Brandeburgo lo abbiamo raddoppiato". Perché tutto questo successo in particolare tra gli astensionisti? "I partiti tradizionali non mantengono le promesse e non realizzano i cambiamenti che gli elettori vogliono davvero. Ciò ha deluso gli elettori per anni e li ha tenuti lontani dalle urne. In noi vedono un'offerta politica interessante e vogliono anche che ci venga concessa l'opportunità di prendere decisioni". (segue) (Res)