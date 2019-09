Germania: elezioni Sassonia, Meuthen (AfD) a "la Repubblica", noi ascoltiamo la gente e conquisteremo l'Ovest (2)

- E invece il partito è sempre in quarantena: nessuno vuole allearsi con l'AfD. "Vero. Siamo isolati, dovremo convivere ancora un po' con questo fatto. Siamo un partito di opposizione molto forte e ci troviamo dinanzi a un'alleanza tra forze fragili. Un giorno non potranno più ignorarci. E questo voto darà anche una spinta all'Afd a Ovest". L'accusa è di non avere un programma definito e di alimentare solo le paure. Odio contro i profughi e veleno sulla Riunificazione. "Queste accuse sono tutte infondate. Sono la Spd e la Cdua fomentare le paure contro di noi, ci bollano di essere estremisti di destra, razzisti e nazisti. Non lo siamo. Quanto alle preoccupazioni dei cittadini: è giusto ascoltarli, il loro timore di impoverirsi, di subire un'eccessiva presenza di migranti illegali. Saremmo nel torto se non lo facessimo. La Cdu e la Spd sono al tramonto: ci sono due partiti in ascesa, noi e i Verdi. Questi ultimi, perd, sono stati frenati, hanno preso meno di quanto non dicessero i sondaggi". (segue) (Res)