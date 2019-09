Germania: elezioni Sassonia, Meuthen (AfD) a "la Repubblica", noi ascoltiamo la gente e conquisteremo l'Ovest (3)

- Si, ma il Brandeburgo è simbolico per gli scandali in cui incappate di continuo. Il candidato di punta è Andreas Kalbitz, un uomo dal conclamato passato neonazista. Accade un pò troppo spesso che si scopra qualcuno nel partito che simpatizzi con i neonazisti o gli antisemiti o abbia un passato estremista. "Questi episodi vanno sempre considerati singolarmente. La settimana scorsa abbiamo cacciato la leader Afd dello Schleswig-Holstein, Doris von Sayn-Wittgenstein, dal partito. Quanto a Kalbitz: ha ammesso che si trattava di una fase sperimentale, sbagliata. È sicuramente un conservatore, ma non sostiene nulla che non sia ammesso dal consensus nel partito. Se rappresentasse le stesse posizioni di vent'anni fa, dovrebbe cercarsi un altro partito". Si teme un redde rationem tra l'ala destra e quella liberale nel partito. II leader della corrente di destra, Bjorn Hocke, lo ha annunciato, per il congresso. "No. Non lo nascondo: Hocke ed io abbiamo posizioni diverse su alcune cose. Ma concordiamo su altre; si tratta solo di vedere quali posizioni prevalgono". (segue) (Res)