Germania: elezioni Sassonia, Meuthen (AfD) a "la Repubblica", noi ascoltiamo la gente e conquisteremo l'Ovest (4)

- Anche l'alleato italiano, Matteo Salvini, è finito temporaneamente in quarantena. "In tedesco si dice 'chi è detto morto, campa più a lungo'. Non penso sia un suicidio politico, il suo. Salvini voleva elezioni e non le ha avute perché si è formata un'alleanza tra i socialdemocratici e i 5 Stelle che è estremamente fragile e non avrà vita lunga. Nel frattempo la Lega si rafforzerà perché la politica del Pd e dei 5 Stelle non è condivisa dalla maggioranza degli italiani. Penso e spero che Salvini uscirà rafforzato dalle prossime elezioni". Ma davvero non ha commesso errori? La Lega era più o meno l'unico partito in Parlamento a volere le elezioni. "Sì, ha fatto una partita a poker ad alto rischio, ma non si può vincere con ogni carta. Voleva elezioni perché lui e il suo partito stavano diventando sempre più forti. Gli intoppi possono sempre esserci. E fanno male. L'importante è restare sulla palla, imparare dagli errori e accumulare capitale politico. E Salvini è assolutamente capace di ciò". L'alleanza resta. "Certo, abbiamo tante posizioni in comune e lavoriamo bene e in un clima di fiducia". Un po' meno coi 5 Stelle. "Sì, anche perché si muovono più in direzione dell'Alde. Dalla collaborazione con loro nell'ex gruppo del Parlamento Ue guidato da Nigel Farage ho imparato che le posizioni su cui concordiamo si contano sulle dita di una mano. Anche quando si votava sulla Brexit, loro votavano spesso in modo diverso rispetto a noi. È chiaro che ci sono molte più sintonie con la Lega", ha concluso Meuthen. (Res)