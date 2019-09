Dalla Chiesa: Mattarella, suo sacrificio seme di forte reazione civile

- “Innovatore attento e lungimirante, il generale Dalla Chiesa era mosso da una profonda fiducia nello Stato e nella sua capacità di sconfiggere le organizzazioni nemiche della sicurezza e della legalità repubblicana, anche quelle più subdole e pervasive; rifiutava il mito dell’invincibilità della mafia così come, nelle sue precedenti esperienze, non aveva mai accettato che si potesse cedere o indietreggiare davanti alla violenza terroristica”. E’ quanto afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 37esimo anniversario dell'attentato mafioso in cui morirono il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo. (segue) (com)