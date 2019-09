Nigeria: relatrice speciale Onu condanna esecuzioni extragiudiziali, paese è una “pentola a pressione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie e arbitrarie, Agnes Callamard, ha espresso preoccupazione per il proliferare delle uccisioni extragiudiziali in Nigeria e ha condannato l'uso eccessivo della forza da parte delle autorità contro i manifestanti sciiti del Movimento islamico nigeriano (Imn). Nel corso di una conferenza stampa tenuta nella capitale Abuja, dove si trova in visita, la relatrice Onu ha illustrato una relazione sulle indagini condotte nelle ultime due settimane sulle presunte violazioni dei diritti umani e sulle uccisioni extragiudiziali avvenute nel paese, definendo il paese una “pentola a pressione”. “La situazione generale che ho riscontrato in Nigeria desta grande preoccupazione”, ha detto Callamard, denunciando “una mancanza di fiducia nelle istituzioni giudiziarie e nelle istituzioni statali in generale, alti livelli di risentimento e rimostranze all'interno e tra le comunità e ideologie estremiste caratterizzate dalla disumanizzazione degli altri e dalla negazione della legittimità degli altri, una rottura generalizzata dello stato di diritto, con conseguenze particolarmente acute per le popolazioni più vulnerabili e impoverite della Nigeria”. (segue) (Res)