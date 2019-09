Nigeria: relatrice speciale Onu condanna esecuzioni extragiudiziali, paese è una “pentola a pressione” (2)

- Secondo la relatrice Onu, “la debolezza dello stato di diritto si intreccia con il boom demografica a livello nazionale e con i crescenti tassi di povertà estrema che caratterizzano la realtà per circa la metà della popolazione nigeriana, il tutto esacerbato dal crescente degrado ambientale e dalla desertificazione evidente in tutta l'Africa occidentale”. La Callamard ha inoltre evidenziato la crescente proliferazione di armi nel paese, rese disponibili a causa dell'instabilità regionale. “Queste pressioni regionali più ampie stanno producendo sistemi localizzati e modelli di violenza a livello nazionale, molti dei quali sembrano essere fuori controllo”, ha detto la relatrice, alludendo al conflitto militare in atto nel nord del paese contro Boko Haram; alle violenze diffuse nel centro, nel nord-ovest e nel sud tra i pastori fulani e le comunità agricole appartenenti a vari gruppi etnici; al banditismo diffuso negli stati meridionali produttori di petrolio; alle milizie locali attive nel nord-ovest, in particolare nello stato di Zamfara; alla repressione degli indipendisti di Biafra. (Res)