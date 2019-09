Bielorussia: presidente Lukashenko, necessario fronte globale antiterrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unico modo per contrastare efficacemente il terrorismo internazionale è attraverso lo sforzo congiunto di piattaforme come le Nazioni Unite, l’Unione europea, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), la Comunità degli Stati indipendenti (Csi), l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) e l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto). Lo ha dichiarato il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, durante una conferenza sulla lotta al terrorismo internazionale organizzata oggi a Minsk. “L’unico modo per contrastare efficacemente queste organizzazioni è attraverso la creazione di un fronte comune antiterrorismo”, ha detto il presidente, ribadendo nuovamente che “la Bielorussia continua a sostenere tutte le iniziative avviate sotto l’egida delle Nazioni Unite”. (Res)