Iran: Rohani, giovedì riduzione impegni accordo nucleare senza passi avanti

- L’Iran potrebbe ulteriormente ridurre gli impegni nel Piano di azione globale congiunto (Jcpoa, l’accordo sul programma nucleare) "nei prossimi giorni" se "entro giovedì" 5 settembre i negoziati in materia con gli europei non daranno "alcun risultato". Lo ha detto oggi il presidente iraniano Hassan Rohani in una riunione dell’Assemblea consultiva islamica (il foro legislativo del paese) che si è tenuta questa mattina per discutere dei futuri ministri dell'Istruzione e del Turismo. Citato dall’agenzia di stampa ufficiale “Irna”, Rohani ha detto che il suo paese avrebbe continuato a rispettare i termini dell’accordo se gli altri firmatari avessero fatto altrettanto. "Sfortunatamente, gli europei non hanno ancora onorato i loro impegni dopo il ritiro degli Stati Uniti", ha affermato Rohani. Nel maggio 2018, gli Stati Uniti sono usciti dall'accordo internazionale raggiunto a Vienna per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e hanno reintrodotto una serie di pesanti sanzioni contro l'economia iraniana. Teheran ha risposto non rispettando progressivamente determinati impegni stabiliti nell'accordo e da allora ha cercato di convincere i firmati europei (Francia, Regno Unito, Germania) ad adottare misure concrete per aggirare le sanzioni statunitensi, in particolare per quanto riguarda le esportazioni petrolifere. (segue) (Irt)