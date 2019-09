Iran: Rohani, giovedì riduzione impegni accordo nucleare senza passi avanti (2)

- Una delegazione economica iraniana guidata dal viceministro degli Esteri, Abbas Araghchi, si trova in Francia per discutere di come preservare l'accordo sul programma nucleare di Teheran. A rivelarlo era stato nel fine settimana Mahmoud Vaezi, capo di gabinetto della presidenza iraniana, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Irna”. "La delegazione guidata dal viceministro degli Esteri Araghchi andrà a Parigi", ha detto Vaezi. La notizia arriva dopo che il presidente francese Emmanuel Macron e l’omologo iraniano Hassan Rohani hanno intrattenuto sabato 31 agosto una conversazione telefonica incentrata sulle recenti tensioni in Libano e sull’accordo sul programma nucleare di Teheran. Si è trattato del primo scambio tra i due leader dopo l'incontro del 25 agosto scorso tra Macron e il capo della diplomazia iraniana, Mohammad Javad Zarif, a margine del vertice del G7 a Biarritz, in Francia. (Irt)