Governo: Rosato (Pd), rispetto votazione su Rousseau ma piattaforma è opaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono molto rispettoso di tutte le procedure che ogni partito attiva. Resta il fatto che c’è molta opacità in questo tipo di votazione. Dovrebbero rendere pubblico nel modo più efficace le modalità in cui queste consultazioni si svolgono, anche nel loro interesse”. Il vicepresidente della Camera Ettore Rosato (Pd), in un intervento a Radio Cusano Campus, commenta così il voto sul nuovo governo sulla piattaforma Rousseau. L’esponente del Partito democratico si sofferma poi sulle critiche del M5s al Rosatellum, la legge elettorale che porta il suo nome. (segue) (com)