Governo: Rosato (Pd), rispetto votazione su Rousseau ma piattaforma è opaca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tutti gli analisti hanno detto che con qualunque legge elettorale il risultato sarebbe stato lo stesso e ci sarebbero stati tre poli – spiega -. Inoltre, nessuna legge elettorale è stata votata più di questa. Infine, la legge elettorale col sistema elettorale tedesco, è stata bocciata con voto segreto dal M5S che ha votato contro se stesso. Se vogliamo cambiare la legge elettorale è ragionevole se si inserisce nel dibattito per una riforma costituzionale”. Infine, sul possibile governo con i grillini, aggiunge: “Le cose che dicevamo allora si sono rivelate giuste perché quel governo non stava lavorando per il Paese. Avevamo ragione noi. Siamo sempre stati avversari del M5S, ma ora bisogna mettere da parte i dissapori, le critiche anche aspre, noi ne abbiamo ricevute tante dal M5S, e bisogna mettersi a lavorare nell’interesse del Paese. Il M5S è stato co-artefice di quanto avvenuto, si sono sommate due debolezze nella capacità di governare nel precedente governo. Speriamo che ora possa esserci un mix che permetta loro di tirare fuori le migliori energie possibile. Bisogna mettere da parte la demagogia e assumersi responsabilità. La politica non è far contenti tutti subito con tutto, la politica è assumersi la responsabilità di fare delle scelte, senza avere tutti che ti applaudano. Non so se il M5s sarà capace di fare questo, ma spero di essere smentito”, conclude. (com)