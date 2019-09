Serbia: ministro Dacic a Helsinki critica formato, invitato "territorio lontano" da status candidato Ue (2)

- In questo senso, ha detto il ministro serbo, il formato odierno è "artificiale" poiché non basato su tali criteri. "Per la prima volta è stato invitato un territorio che è lontano dallo status di candidato all'adesione Ue. Siamo consapevoli che la decisione sull'invito è diritto sovrano dell'Alta rappresentanza, ma allo stesso tempo dobbiamo indicarne la non coerenza di principio", ha detto Dacic. L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea Federica Mogherini ha invitato il ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli all'incontro informale ad Helsinki con i capi della diplomazia dei paesi Ue e di quelli candidati all'adesione. Nelle scorse settimane il quotidiano serbo "Novosti" sosteneva che Mogherini vuole in questo modo "imporre" al suo successore, lo spagnolo Josep Borrell, la linea secondo cui il Kosovo deve essere invitato a questi incontri informali semestrali dell'Ue. L'Alto rappresentante Ue è infatti l'istituzione preposta a decidere chi invitare a questi incontri e la Spagna è ad oggi uno dei cinque paesi dell'Unione che non riconosce l'indipendenza del Kosovo. (Seb)