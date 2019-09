Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, nomina inviato speciale Usa per i Balcani favorisce processo negoziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina di Matthew Palmer a rappresentante speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali è un segnale del fatto che l'amministrazione Usa intende favorire il processo negoziale tra Belgrado e Pristina. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, aggiungendo che il formato del dialogo non cambierà e proseguirà a Bruxelles. “Questo è un segnale che gli Stati Uniti vogliono formalizzare ciò che dicono costantemente, e cioè incoraggiare una rapida risoluzione della questione, cioè incoraggiare tutte le parti nei Balcani occidentali a costruire la pace e la stabilità regionali. La domanda chiave ora è se faranno pressioni su Pristina affinché ritiri i dazi (sulle merci di importazione serba)”, ha detto Dacic all’emittente “Rts”. Secondo il capo della diplomazia di Belgrado, la convocazione della riunione dei capi delle diplomazie dei paesi dei Balcani occidentali a Helsinki ha creato un precedente negativo “tanto che i paesi che non hanno riconosciuto il Kosovo, ma anche quelli che lo hanno fatto, hanno espresso insoddisfazione poiché non sono stati informati”. (segue) (Seb)