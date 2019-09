Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, nomina inviato speciale Usa per i Balcani favorisce processo negoziale (2)

- Dacic ha sottolineato che si tratta della prima volta che il formato dell'incontro è stato modificato, ma ha sottolineato che dal punto di vista di Belgrado è accettabile partecipare a diversi incontri, purché venga rispettato il principio di contrassegnare solo i nomi delle autorità, senza connotazioni nazionali. Il ministro degli Esteri serbo ha inoltre affermato che esortare la Serbia a non firmare l’accordo con l'Unione eurasiatica non rientra nel nocciolo della questione e rientra nell’obiettivo di proteggere gli interessi nazionali, nazionali ed economici di Belgrado. “La Serbia non vuole diventare un membro dell'Unione eurasiatica. La Serbia ha accordi di libero scambio con vari paesi, non solo con l'Ue”, ha aggiunto Dacic. Nei giorni scorsi l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksander Botsan-Kharchenko, ha dichiarato che il 25 ottobre la Serbia sottoscriverà un nuovo accordo commerciale di libero scambio con l'Unione eurasiatica, di cui la Russia fa parte, che renderà possibile la libertà di movimento di merci, servizi e forza lavoro oltre che l'accesso della Serbia ad un mercato di circa 180 milioni di consumatori. (segue) (Seb)