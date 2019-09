Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, nomina inviato speciale Usa per i Balcani favorisce processo negoziale (3)

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha nominato il vice assistente del segretario Matthew Palmer come inviato speciale per i Balcani occidentali: lo ha annunciato ieri il dipartimento di Stato. "In questo ruolo, Palmer guiderà i nostri sforzi per rafforzare l'impegno diplomatico degli Stati Uniti a sostegno della pace, della stabilità e della prosperità nella regione e si concentrerà sull'integrazione dei paesi dei Balcani occidentali nelle istituzioni occidentali", si legge in un comunicato stampa. Nella sua nuova veste, Palmer visiterà la Slovenia il 1 settembre per partecipare al Forum strategico di Bled. "Rappresenterà anche gli Stati Uniti alla riunione dei direttori dei Balcani Quint a Bruxelles e parteciperà alle riunioni di Vienna e Podgorica, dal 4 al 10 settembre", ha aggiunto la nota. Palmer ricoprirà due ruoli, continuando a servire come vice assistente del segretario di Stato Usa per gli Affari europei ed euroasiatici. (Seb)