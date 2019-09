Kosovo: presidente Thaci plaude a nomina inviato speciale Usa per i Balcani, passo avanti verso integrazione euro-atlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, ha accolto con favore la nomina di Matthew Palmer a rappresentante speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali. “Mi congratulo con la nomina di Palmer a rappresentante speciale per i Balcani occidentali e accolgo con favore il ruolo crescente degli Stati Uniti nel processo d'integrazione del Kosovo e dell'intera regione nel club delle nazioni euro-atlantiche”, ha scritto Thaci su Twitter. Anche il ministro degli Esteri, Behgjet Pacolli, ha accolto con favore la nomina di Palmer, definendola necessaria “in un momento in cui la regione deve compiere progressi nei rapporti di buon vicinato e verso l'integrazione euro-atlantica”. Pacolli ha definito Palmer “un grande amico del Kosovo” e un “sostenitore della nostra causa di integrazione nella Nato, nell’Ue e nell’Onu”. (segue) (Kop)