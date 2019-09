Balcani: Mogherini, ribadita importanza coerenza da entrambe le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei Balcani occidentali è importante essere coerenti. Lo ha detto in conferenza stampa, dopo i lavori del Consiglio informale degli Affari esteri dell'Unione europea di ieri e oggi a Helsinki, in cui si è avuto anche l'incontro con i partner dei Balcani occidentali, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini. "Abbiamo accolto i nostri sei partner della regione e abbiamo avuto una discussione intensa e costruttiva con loro, sottolineando l'importanza di essere coerenti, da parte loro, nel continuare il processo di riforme, il processo di riconciliazione e nella integrazione e la cooperazione regionale tra loro", ma anche da parte europea, "specialmente riguardo alle decisioni che devono essere prese", come sull'apertura dei negoziati con Albania e Macedonia del Nord e sul lavoro da fare per la liberalizzazione dei visti per il Kosovo. "Ovviamente abbiamo parlato della necessità per Belgrado e Pristina di tornare alle negoziazioni sotto facilitate dall'Ue. Posso dire che sono abbastanza incoraggiata dallo spirito positivo e dalla atmosfera espressi durante l'incontro sia dai partner dei Balcani che dai paesi membri", ha aggiunto. (Beb)