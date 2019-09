Cina: Consiglio di Stato, autorità finanziaria si impegna a promuovere investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inoltre deciso che la Cina continuerà ad aprire il proprio settore finanziario, migliorare la governance finanziaria e rendere il settore più compatibile con lo sviluppo economico. Gli analisti di Industrial Securities hanno affermato in una nota di ricerca che i responsabili politici del paese continueranno ad adottare riforme basate sul mercato e politiche di sostegno per attutire l'impatto negativo di un rallentamento dell'economia e delle incertezze esterne. L'ultima riforma dei tassi di interesse da parte della Banca popolare cinese e la politica per stimolare lo sviluppo di Shenzhen come area dimostrativa pilota, nonché l'espansione della zona di libero scambio a Shanghai, contribuiranno a liberare gradualmente il paese potenziale di crescita, hanno spiegato. (Cip)