Corea del Sud: crescita economica secondo trimestre rivista all’1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Corea del Sud è cresciuta ad un tasso inferiore alle attese nel secondo trimestre del 2019, per effetto della stagnazione dell’export e della spesa pubblica. La Banca di corea ha rivisto oggi all’1 per cento la crescita del pil nel periodo aprile-giugno rispetto al trimestre precedente, che aveva visto l’economia sudcoreana contrarsi dello 0,4 per cento. A luglio la banca centrale aveva stimato per il secondo trimestre una crescita dell’1,1 per cento. Nel secondo trimestre le esportazioni, che contribuiscono per quasi la metà all’economia della Corea del Sud, sono calate dello 0,3 per cento. La spesa pubblica, invece, è cresciuta dello 0,3 per cento in meno rispetto alle stime di luglio. La crescita su base annua è stata del 2 per cento. (segue) (Git)