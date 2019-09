Cina-Usa: Pechino presenta ricorso a Omc contro le tariffe statunitensi

- La Cina ha annunciato di aver presentato un ricorso all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) contro gli Stati Uniti a seguito dell'imposizione di tariffe aggiuntive del 15 per cento a carico di merci cinesi per un valore di 300 miliardi di dollari dal 1° settembre. Le tariffe imposte dagli Stati Uniti hanno violato gravemente il consenso raggiunto dai due capi di Stato a Osaka, accusa un comunicato del ministero del Commercio cinese, aggiungendo che la Cina è estremamente insoddisfatta e si oppone risolutamente alle tariffe. La Cina salvaguarderà fermamente i propri diritti e interessi legittimi e difenderà con fermezza il sistema commerciale multilaterale e l'ordine commerciale internazionale in linea con le regole dell'Omc, aggiunge la nota. (segue) (Cip)