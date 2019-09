Cina-Usa: Pechino presenta ricorso a Omc contro le tariffe statunitensi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha imposto il 1° settembre, dazi del 15 per cento a carico di merci d'importazione cinese dal valore complessivo di 300 miliardi di dollari, in una nuova escalation del conflitto commerciale che oppone le due maggiori economie del Globo. Le nuove tariffe, che potrebbero essere ulteriormente aumentate il prossimo dicembre, colpiscono merci quali capi di vestiario, computer portatili e smartphone. Pechino ha già risposto attuando misure analoghe a carico delle merci Usa. Gli Stati Uniti avevano già imposto dazi su 250 miliardi di dollari di merci cinesi, circa la metà del totale dell'export cinese verso gli Usa nel 2018. L'amministrazione del presidente Donald Trump sta tentando di ridurre il cronico disavanzo della bilancia commerciale nei confronti della prima economia asiatica, e di contrastare i furti della proprietà intellettuale e delle tecnologie imputati da Washington alle aziende cinesi. L'amministrazione Trump aveva inizialmente annunciato tariffe del 10 per cento, ma ha deciso di portarle al 15 per cento, dopo l'annuncio da parte di Pechino di nuovi dazi a carico delle merci Usa, sempre a partire da ieri. (segue) (Cip)