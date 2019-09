Cina: Pechino pubblica libro bianco sulla sicurezza nucleare (2)

- La Cina ha sempre considerato la sicurezza nucleare un'importante responsabilità nazionale e l'ha integrata nell'intero processo di sviluppo e utilizzo dell'energia nucleare, si legge nel documento. L'industria nucleare cinese si è sempre sviluppata in linea con gli ultimi standard di sicurezza e ha mantenuto un buon record di sicurezza, perseguendo un percorso di sicurezza nucleare guidato dall'innovazione con caratteristiche cinesi. In quanto importante sostenitore, promotore e partecipante alla costruzione di un sistema di sicurezza nucleare internazionale equo, collaborativo e reciprocamente vantaggioso, la Cina ha svolto un buon lavoro nel garantire la propria sicurezza nucleare, adempiuto ai propri obblighi internazionali e promosso la cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di sicurezza nucleare, cita il libro bianco. La Cina ha promosso attivamente l'uso pacifico dell'energia nucleare a beneficio di tutta l'umanità e ha aggiunto la sua saggezza e la sua forza alla governance globale della sicurezza nucleare. (Cip)