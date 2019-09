Cina: top 500 aziende, entrate in aumento del 11,1 per cento su base annua (2)

- "Sempre più aziende del settore manifatturiero e dei servizi mostrano una struttura industriale rinnovata", ha commentato Zhu Hongren, vicepresidente permanente della Cec. "Il nuovo elenco indica anche che le più grandi aziende cinesi sono passate alla fascia media e alta della catena industriale", ha affermato Li Jin, ricercatore presso la scuola di business Cheung Kong Graduate. Li ha aggiunto che grazie a un aumento della capacità di innovazione, le aziende cinesi hanno migliorato la loro influenza internazionale, con una voce in più nei pertinenti standard internazionali. Un totale di 340 aziende in elenco hanno partecipato allo sviluppo di 1.905 standard internazionali, con il settore dei servizi di telecomunicazione che ha registrato le prestazioni maggiori. Inoltre, nella lista Fortune Global 500 di quest'anno, il numero di aziende cinesi ha superato per la prima volta quelle statunitensi. (Cip)