Myanmar-Corea del Sud: Moon a Naypyidaw per summit economico bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, è giunto oggi nel Myanmar per un summit bilaterale teso a rafforzare la cooperazione economica tra i due paesi. La visita di Moon al Myanmar – la prima di un presidente sudcoreano a quel paese da sette anni a questa parte – si inserisce nella “Nuova politica meridionale” del presidente sudcoreano, che punta a creare nuovi canali di cooperazione economica con il Sud-est asiatico e con l’Asia meridionale, e ridurre così la dipendenza dell’export sudcoreano dai mercati di Stati Uniti e Cina. Il presidente Moon è impegnato in un viaggio di una settimana nella regione, ed ha già fatto tappa in Thailandia. Nel Myanmar Moon incontrerà il consigliere di Stato birmano, Aung San Suu Kyi, e il presidente Win Myint. Durante la visita, il governo del Myanmar intende inaugurare il “Korea Desk”, un ufficio incaricato di agevolare gli affari delle aziende sudcoreane nel paese sul piano burocratico e legale. (segue) (Inn)