Myanmar-Corea del Sud: Moon a Naypyidaw per summit economico bilaterale (2)

- I leader di Thailandia e Corea del Sud hanno tenuto ieri colloqui bilaterali a Bangkok nella giornata di oggi, in occasione di un summit teso a coordinare la cooperazione tra i due paesi nell’ambito della cosiddetta quarta rivoluzione industriale. Il presidente sudcoreano Moon Jae-in è giunto nella capitale thailandese ill 1° settembre, divenendo il primo leader sudcoreano a visitare la Thailandia da sette anni a questa parte. Il primo ministro thailandese, Prayuth Chan-ocha, ha tributato a Moon una cerimonia di benvenuto presso la sede del Governo, nota anche come Thai Ku Fa. Il summit di oggi tra i due leader servirà a discutere il rafforzamento del partenariato bilaterale, con l’obiettivo di creare sinergie tra i piani di crescita innovativa della Corea del Sud e il progetto “Thailandia 4.0” lanciato da Prayuth per modernizzare il settore manifatturiero thailandese. (segue) (Inn)