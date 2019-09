Myanmar-Corea del Sud: Moon a Naypyidaw per summit economico bilaterale (3)

- “Reputo le relazioni con la Thailandia molto importanti, e voglio vedere la nostra cooperazione evolvere sino a nuovi traguardi”, ha dichiarato Moon nell’ambito di una intervista scritta concessa al quotidiano “Bangkok Post” in occasione della visita. “La nostra cooperazione bilaterale continuerà ad espandersi. Guardo anche alla cooperazione tra i nostri due paesi per rispondere all’era della quarta rivoluzione industriale”. Il presidente sudcoreano ha citato i veicoli di nuova generazione, i robot, la bioscienza e l’elettronica intelligente come settori primari per la cooperazione tra le economie dei due paesi. Moon intende anche assicurarsi il sostegno della Thailandia al summit speciale Corea del Sud-Asean che si terrà a Busan il 25 e 26 novembre prossimo. E per un secondo summit tra Moon e le controparti di cinque paesi del delta del Mekong: Cambogia, Myanmar, Laos, Thailandia e Vietnam. (segue) (Inn)