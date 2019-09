Hong Kong: capo esecutivo Lam confessa che si dimetterebbe se potesse (4)

- La Polizia di Hong Kong ha arrestato tre attivisti democratici nella mattinata di venerdì 30 agosto, in vista delle proteste anti-governative che si sono tenute nel fine settimana. Tra gli arrestati figura anche Joshua Wong, volto delle proteste che nel 2014 hanno paralizzato l’ex colonia britannica per 79 giorni. Arrestata anche Agnes Chow, esponente del movimento politico giovanile Demosisto, fondato dallo stesso Wong. Il gruppo ha confermato su Twitter che Wong è stato arrestato “attorno alle 7.30 di questa mattina, presso la stazione della metropolitana di South Horizons”. Secondo Demosisto, Wong è stato “caricato a forza su un minivan privato sulla pubblica via, alla luce del sole. I nostri legali si stanno occupando del cado”. Wang ha acquisito notorietà nel 2014, come uno dei leader studenteschi del “Movimento degli ombrelli” per la democrazia nella ex colonia britannica. Per il suo ruolo nelle proteste del 2014 Wong era stato arrestato con l’accusa di oltraggio alla corte, ed era stato liberato il mese scorso dopo aver trascorso alcune settimane in cella. (segue) (Cip)