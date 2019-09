Hong Kong: capo esecutivo Lam confessa che si dimetterebbe se potesse (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha dichiarato la scorsa settimana che l’escalation di violenza esibita dalle proteste anti-governative in corso da mesi nell’ex colonia britannica ha raggiunto una gravità senza precedenti. Intervenuta in pubblico per la prima volta dopo i pesanti scontri tra Polizia e manifestanti dello scorso fine settimana, quando le forze dell’ordine hanno utilizzato cannoni ad acqua e lacrimogeni, Lam ha dichiarato che i manifestanti “non si limitano a lanciare oggetti, ma lanciano oggetti pericolosi come bombe incendiarie, ed hanno distrutto negozi nei distretti interessati” dalle proteste. “Ripeto che la violenza non risolverà nulla. La violenza non dovrebbe essere normalizzata né esaltata”, ha aggiunto il capo esecutivo della città, ribadendo il “no” ad una commissione indipendente che indaghi sulla risposta delle forze dell’ordine alle prime fasi delle proteste. (segue) (Cip)