Italia-Cina: spedito da Genova primo lotto di prodotti per Expo di Shanghai (2)

- "Non abbiamo partecipato come espositore l'anno scorso e il Ciie e non vediamo l'ora di prendervi parte quest'anno", ha detto Cotticelli a "Xinhua". "Il nostro obiettivo è portare sul mercato cinese prodotti di alta qualità più mirati", ha aggiunto l'ad dell'azienda italiana. Secondo Li Bin, consulente economico e commerciale dell'Ambasciata cinese in Italia, più di 120 aziende italiane hanno finora espresso la volontà di partecipare al secondo Ciie, con una superficie espositiva che quest'anno ha superato i 6.500 metri quadrati. "Coprendo quasi tutte le categorie, quest'anno i prodotti italiani presenteranno prodotti lifestyle di alta qualità, prodotti manifatturieri di alta gamma e molti cibi locali speciali", ha affermato Li. (Cip)