Corea del Nord: Pyongyang sfrutta falle sanzioni Onu per ottenere valuta estera

- La Corea del Nord sta aumentando le esportazioni di dipinti, parrucche e altre tipologie di merci verso la Cina, nel tentativo di ottenere valuta estera sfruttando falle nel regime sanzionatorio impostole dalle Nazioni Unite (Onu). Nonostante il volume complessivo dell’export nordcoreano verso la Cina si sia dimezzato su base annua nel 2018, la prima economia asiatica rappresenta oggi ben il 95,8 per cento dell’interscambio commerciale estero nordcoreano. Pyongyang sta puntando soprattutto sull’esportazione di prodotti dell’industria leggera, che non sono soggetti a sanzioni.Le esportazioni di parrucche e altri prodotti sono aumentate del 159,3 per cento su base annua nel 2018. Si tratta di prodotti che richiedono un intenso lavoro manuale e che fruttano cifre unitarie irrisorie, ma che garantiscono comunque un prezioso afflusso di valuta estera per il Nord. Un altro prodotto esportato dal Nord sono dipinti di paesaggi e animali, valutati sulla base di una graduatoria della tecnica degli artisti. (segue) (Git)