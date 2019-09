Corea del Nord: Pyongyang sfrutta falle sanzioni Onu per ottenere valuta estera (2)

- La Corea del Nord ha respinto le accuse di aver ottenuto 2 miliardi di dollari tramite attacchi informatici a banche ed exchange di criptovalute, ed ha accusato gli Stati Uniti di aver diffuso falsità a tal proposito per screditare Pyongyang. L’accusa alla Corea del Nord è contenuta in un rapporto delle Nazioni Unite i cui contenuti sono stati divulgati dalla stampa internazionale il mese scorso. Secondo il documento, il regime nordcoreano ha fatto ricorso ad attacchi informatici “diffusi e sempre più sofisticati” per sottrarre fondi da destinare ai suoi programmi balistico e nucleare. Pyongyang nega però ogni addebito, ricorrendo a toni che confermano lo stallo dei negoziati sulla denuclearizzazione. “Gli Stati Uniti e altre forze ostili stanno ora diffondendo illazioni malevole”, ha accusato l’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, “Korean Central News Agency”, citando una nota del portavoce del Contro nazionale per il coordinamento contro il riciclaggio di denaro e il terrorismo finanziario della Corea del Nord. “Tali fabbricazioni da parte di forze ostili non sono altri che uno sporco gioco teso a offuscare l’immagine della nostra Repubblica, e a giustificare le sanzioni e la campagna di pressione” contro il Nord, prosegue la nota. (segue) (Git)