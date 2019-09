Indonesia: cittadini divisi su piano per il trasferimento della capitale a Borneo

- L’Indonesia è divisa in merito al piano annunciato dal presidente Joko Widodo per il trasferimento della capitale politica del paese da Giacarta, nella provincia di Kalimantan Orientale, all’isola di Borneo. Come prevedibile, il progetto incontra la ferma opposizione dei residenti di Giacarta. Il 39,8 per cento delle persone interpellate nell’ambito di un sondaggio nazionale effettuato tra il 14 e il 21 agosto scorsi si dice contrario al progetto, mentre il 35,6 per cento è favorevole. Ben il 95,7 per cento dei residenti a Giacarta si oppone al progetto. Kunto Wibowo, direttore esecutivo di KedaiKopi, società demoscopica che ha effettuato il sondaggio, afferma che l’opposizione degli abitanti di Giacarta è legata alla scarsa chiarezza in merito al futuro della città dopo la perdita dello status di capitale, e ai piani del governo per mitigare gli effetti negativi. (segue) (Fim)