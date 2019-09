Indonesia: cittadini divisi su piano per il trasferimento della capitale a Borneo (2)

- Il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, ha annunciato il 26 agosto il sito della futura capitale amministrativa del paese, che sorgerà a cavallo tra i distretti di Penajam Paser Utara e di Kutai Kartanegara, nella provincia di Kalimantan Orientale, nella parte indonesiana dell’isola di Borneo. Il presidente ha ribadito la necessità di alleviare l’onere logistico che grava su Giacarta e sul resto dell’isola di Giava, e di dare un impulso all’economia in altre aree dell’arcipelago indonesiano. Il sito è quello oggetto di indiscrezioni nelle scorse settimane: si trova vicino alle due principali città della provincia, Balikpapan e Samarinda, a circa due ore di volo da Giacarta. La capitale sorgerà su 180mila ettari di terreno demaniale attualmente ricoperto da foresta, minimizzando così i costi di acquisizione dei terreni, ma suscitando anche polemiche in materia di danni all’ambiente. Il sito è stato scelto anche per il suo profilo idrogeologico relativamente stabile, rispetto al resto dell’arcipelago prone a terremoti, eruzioni vulcaniche e alluvioni. (segue) (Fim)