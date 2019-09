Governo: Domani il voto su Rousseau, Di Maio rinuncia alla vicepresidenza (4)

- Intanto, è atteso per domani sera l'esito della consultazione su Rousseau, che per Di Maio sarà “determinante” per il futuro del nuovo esecutivo. Nel frattempo, Zingaretti è tornato sulla questione dei migranti, mettendo nero su bianco la richiesta di un cambio di passo rispetto alle politiche precedenti “Quanto sta avvenendo in queste ore nel Mediterraneo, tra sbarchi continui sulle nostre coste e divieti disumani, conferma che le politiche in materia di immigrazione di questi mesi non hanno risolto nulla – ha scritto in una nota il segretario del Pd -. Torno a chiedere al presidente Conte di affrontare immediatamente la situazione delle persone bloccate in mare in condizioni di emergenza umanitaria e, ovviamente, continuiamo a chiedere che ci si prepari a una svolta radicale nelle politiche su questi temi". Ma per il leader della Lega Matteo Salvini la vera questione è un'altra: "da settimane parlano di posti e poltrone, è una vergogna, uno spettacolo disgustoso da vecchio regime. Sono orgoglioso che la Lega non faccia parte di questo teatrino", ha concluso. (Rer)