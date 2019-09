Governo: D'Uva (M5s), da Di Maio lezione di stile

- Il capo politico del M5s Luigi Di Maio "oggi ha dato dimostrazione di stile, ha dimostrato che a noi non importa delle cariche. L'ennesimo esempio di una persona che sta dando l'anima per il Movimento". Lo ha scritto su Facebook il capogruppo del M5s alla Camera Francesco D'Uva. "Stiamo dando il massimo, come sempre, per un solo obiettivo: il bene dei cittadini - ha spiegato -. In questi giorni,ho sentito un gran parlare di posti, ruoli, poltrone e incarichi. Si è scatenato un dibattito indecoroso e surreale. Io ho visto solo una cosa: ogni singolo componente del Movimento 5 Stelle rimboccarsi le maniche per realizzare un programma che ripartirà nuovamente dalle istanze dei cittadini. Ho visto i Portavoce M5s, in pieno agosto, pronti a dare il proprio contributo. Ho visto la vera essenza del Movimento. E sono orgoglioso di tutto questo". Domani, ha aggiunto, "sarà un giorno fondamentale per il nuovo governo che si appresta a nascere sotto la guida di Giuseppe Conte. Un presidente che ha saputo dare il suo prezioso contributo in questi 14 mesi e sono certo che continuerà a darlo anche in futuro. Domani voterò sì", sulla piattaforma Rousseau. "E lo dico perché credo in quello che stiamo facendo, credo nella possibilità di poter continuare a mettere al centro dell'azione politica di un governo e di un parlamento un unico interesse comune: quello dei cittadini. Non molliamo, non molliamo proprio adesso", ha concluso. (Rer)