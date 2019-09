Afghanistan: colloqui tra Usa e Talebani, accordo prevede ritiro 5mila truppe statunitense

- La bozza di accordo che gli Stati Uniti hanno concordato con i Talebani prevede il ritiro di quasi 5.000 truppe statunitensi dall'Afghanistan e la chiusura di cinque basi entro i prossimi 5 mesi: lo ha detto oggi, 2 settembre, il Rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad. Il ripiegamento dei militari rappresenterebbe solo l'inizio di quello che dovrebbe essere il graduale ritiro di tutte le 14.000 truppe statunitensi per porre fine alla più lunga guerra degli Stati Uniti. Secondo quanto riporta la stampa Usa, Khalilzad, che conduce da quasi un anno i colloqui con i Talebani, ha riferito che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo "di principio" con gli insorti afgani, ma ha avvertito che l'approvazione finale resta una prerogativa del presidente Donald Trump. "In linea di principio, sulla carta, sì, abbiamo raggiunto un accordo, che è stato fatto", ha dichiarato Khalilzad. "Ma non è definitivo fino a quando anche il presidente degli Stati Uniti non sarà d'accordo", ha precisato. (Was)