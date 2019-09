Governo: Pacetti (M5s Campidoglio), domani su Rousseau voto sì ad accordo con Pd

- "Domani voterò sì. Sì, perché abbiamo il dovere di portare avanti la rivoluzione iniziata appena quattordici mesi fa. Una rivoluzione grazie alla quale in Italia è già realtà il reddito di cittadinanza, una rivoluzione che deve continuare perché, dopo il taglio dei vitalizi, dobbiamo tagliare il numero dei parlamentari". Lo scrive su Facebook il capogruppo del Movimento 5 stelle in Campidoglio Giuliano Pacetti. "Sì, a un governo che continuerà a dire sì quando sì vuol dire fare il bene degli italiani e saprà continuare a dire di no qualora questo non avvenisse - prosegue -. Sì al futuro dell’Italia, al futuro di un paese senza sprechi, che non solo non mette più le mani nelle tasche degli italiani, ma mette il loro benessere al primo posto. Si, perché ci eravamo impegnati a portare a casa i punti del nostro programma: da soli se avessimo avuto la maggioranza assoluta, con chi ci stava nel caso saremmo stati costretti a ricorrere a delle alleanze". E conclude: "Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle in parlamento e al Governo sapranno mantenere la barra dritta; lo hanno già dimostrato e continueranno a farlo, affinché siano realizzati i punti da noi proposti e sui quali nasce il governo che sarà presieduto da Giuseppe Conte". (Rer)