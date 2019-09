Amazzonia: ministro Esteri boliviano annuncia piano di recupero forestale su medio e lungo termine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha inoltre manifestato che il governo di Evo Morales è interessato a lavorare con la Francia ad un progetto comune e che prevede che nel corso della prossima assemblea generale delle Nazioni Unite a New York si realizzerà un vertice con il presidente Emmanuel Macron per iniziare a "delineare i termini" della futura alleanza. Secondo Pary l'alleanza tra i due paesi dovrà essere "orizzontale", dove chi lavora ai progetti sull'Amazzonia e la Chiquitania in modo sovrano è il paese, nel rispetto delle differenze con le potenze mondiali. Nel contesto degli sforzi internazionali su questa tematica il presidente Morales ha confermato inoltre la sua presenza alla conferenza sul cambio climatico Cop 25 che si terrà a dicembre in CIle. (segue) (Abu)